Около 2,5 тысяч «семейных» деревьев высадят в столице родители новорождённых

Около 2,5 тысяч «семейных» деревьев в рамках нового городского проекта высадят в столице родители новорожденных. Помогут им в этом победители электронных аукционов. Отметим, что мероприятие организовано по инициативе департамента столицы по конкурентной политике.

Деревья уже закуплены, а сейчас идёт приём заявок от родителей на участие, рассказал глава департамента Геннадий Дёгтев.

«Представленные на мероприятии закупки направлены на реализацию технической стороны столичного проекта “Наше дерево”, благодаря которому родители-москвичи могут высадить именное дерево в честь новорожденного ребёнка. Деревья для этой цели столица уже закупила, сейчас объявлено проведение конкурентных процедур на высадку деревьев с объемами финансирования от 4 до 9 миллионов рублей», — рассказал чиновник.

Отметим, что озеленение будет вестись в парках парков Кузьминки-Люблино, Долгие пруды, Лианозовский, Алтуфьевский, Медведковский, а также парка Останкино, Покровско-Стрешнево.

Добавим, что программа «Наше дерево» действует в столице с 2019 года. Подать заявку для участия в акции можно в течение трёх лет с даты рождения ребенка. Для регистрации нужно пройти по ссылке, а на интерактивной карте выбрать парк, участок и породу дерева для посадки.

