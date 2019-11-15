Оформление таможенной декларации обсудили на семинаре МТПП

Как правильно использовать личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности (ВЭД) при оформлении таможенной декларации и отчетности? Эта тема стала главной на практическом семинаре для членов гильдий и комитетов Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).

Как пояснил НСН вице-президент МТПП, курирующий вопросы международной деятельности Сурен Варданян, помощь участникам ВЭД является основной задачей Палаты.

«И оказать им поддержку, нашим членам гильдий и комитетов в формате образовательных мероприятий, отдельных семинаров, консультаций, встреч с руководством таможенных органов с тем, чтобы облегчить нашим компаниям выход на внешние рынки и обезопасить их от ненужных рисков», - отметил Варданян.

На использовании информационных сервисов личного кабинета для ускорения совершения таможенных операций и декларирования товаров и транспортных средств остановилась эксперт по таможенному праву и ВЭД Татьяна Начинкова. Особое внимание она уделила вопросам проверок при посттаможенному и валютному контролю, а также формированию отчетов и статистических форм с использованием сервисов Личного кабинета.

