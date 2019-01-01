Офисы «Мои документы» будут оказывать еще 70 услуг в сфере соцзащиты

В Москвы около 70 государственных услуг в сфере социальной защиты будут добавлены в список оказываемых в центрах госуслуг «Мои документы». Сообщается, что они будут переданы до августа этого года.

В сообщении пресс-службы столичных центров госуслуг уточняется, что на данный момент эти услуги доступны лишь в учреждениях Департамента труда и социальной защиты населения столицы. Однако уже в мае они начнут дополнять списки центров госуслуг. В том числе, речь идет о важных социальных услугах для ветеранов Великой Отечественной войны, участников военных действий, а также жертв политических репрессий

Сообщается, что одними из первых список услуг пополнят функции по выдаче удостоверений, свидетельств, справок о праве на льготы. Получить их можно будет в любом районе столицы вне зависимости от места жительства и прописки. Кроме того, в случае подачи заявления в центры госуслуг, гражданам будет выдаваться выписка из электронного журнала регистрации. Там будет указываться дата готовности документа.

В пресс-службе напомнили, что центры госуслуг «Мои Документы» работают без выходных с 8:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг - с 10:00 до 22:00.

