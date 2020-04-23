Объём контрактов с малым бизнесом Москвы вырос на 36%

Объём заключённых между городом и малым бизнесом контрактов по итогам первого квартала 2020 года вырос на 36% по отношению к предыдущему аналогичному периоду — с 61,1 миллиарда рублей до 83,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

Этому результату привела планомерная работа столичных властей по расширению присутствия малого бизнеса в экономике города, добавил он. В частности, большинство закупок до 3 миллионов рублей власти передают исключительно субъектам малого и среднего бизнеса. При оперативных закупках разрешено применять минимальные установленные законом ставки обеспечения заявок — 0,5-1% и 5-10%.

Активному привлечению малого бизнеса способствовал и столичный Портал поставщиков, говорят в мэрии: 90% зарегистрированных на этом ресурсе компаний представляют именно эту категорию бизнеса.

