Объявлены торги по аренде трех коммерческих объектов в центре Москвы

Департамент по конкурентной политике объявил аукционы по аренде трех коммерческих объектов в Центральном административном округе.

Первый объект находится в Пресненском районе с адресным ориентиром: улица Красная Пресня, дом 23, строение 1А. Помещение площадью 80 квадратных метров находится на первом этаже жилого здания, на первой линии. Ближайшая станция метро – «Улица 1905 года». Вблизи лота находятся парки, объекты торговли, салоны красоты, школы. Стартовая стоимость – 1,8 миллионов рублей.

Второй лот площадью 115,5 квадратных метров представляет собой подвальное помещение по адресу: Малый Демидовский переулок, дом 3. Ближайшая станция метро «Курская» находится в 15 минутах ходьбы. Вблизи располагается сад культуры и отдыха имени Баумана. Начальная цена – 1 миллион рублей.

Третий объект представляет собой помещение площадью 210 квадратных метров с адресным ориентиром улица Антонова-Овсеенко, дом 4. Вблизи лота находится парк культуры и отдыха «Красная Пресня» и деловой центр «Москва-Сити». Ближайшая станция метро «Выставочная». Начальная цена лота – 2,8 миллиона рублей.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 30 августа 2019 года. Торги пройдут 5 сентября 2019 года.

Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда недвижимости».

