Объявлены победители премии «Прорыв года»

На Московском предпринимательском форуме состоялась торжественная церемония награждения победителей первой московской предпринимательской премии «Прорыв года».

«Молодым предпринимателем года» был признан Дмитрий Степаненко – основатель и генеральный директор ООО «Цифровые системы» - компании по разработке софта, помогающей малому и среднему бизнесу увеличивать выручку и решать маркетинговые задачи. Разработанной его компанией программой Hot-WiFi пользуются более 5,6 тыс. предприятий, она продается в 15 странах.

Титул «Почетный стартап года» был присужден Анатолию Кирсанову, который в 71 год, является сооснователем и генеральным директором компании «ИННОВАТИКС-СК», компания под научным руководством академика РАН, профессора Дмитрия Стребкова разработала, запатентовала и изготовила несколько типов «солнечной черепицы» и осуществляет проект «Один миллион солнечных крыш России».

«Иностранным предпринимателем года» стал генеральный директор «Бонтемпирест» Валентино Бонтемпи – человек, который привил москвичам любовь к традиционной итальянской пинце и даже зарегистрировал оригинальный товарный знак «Пинца».

Победителем в номинации «Социально ответственный бизнес года» была выбрана Наталия Линькова, основатель и руководитель сервиса «Бабушка на час» (торговая марка принадлежит ООО «Айкью Медиа Групп»). Сервис помогает тысячам семей найти для своих детей «проверенную няню» и одновременно создает востребованность для людей старшего поколения.

Приз в номинации «Возвращение года» вручен Ирине Кузьмич, генеральному директору компании «Биопродукт», производящей нативный коллаген – субстанцию для производства косметических средств и медицинских изделий.

В номинации «Франшиза года» победу одержал Руслан Баширов, генеральный директор компании «Футбостарз», владеющей франшизой сети футбольных и танцевальных школ для детей от трех лет «Чемпионика». Занятия в 600 точках пяти стран мира проходят по собственной тренировочной методике, одобренной Российским футбольным союзом.

Звание «Экспортер года» получил генеральный директор компании «СМП» Герман Муравьев. Созданные его компанией охранные роботы «Трал Патруль» эксплуатируются в США, Японии, Аргентине, Бразилии, Канаде, Чили, ОАЭ. За три года на экспорт поставлено около 100 роботов.

«Мамой – успешным предпринимателем года» стала Татьяна Зубова, не только многодетная мама, но и генеральный директор «ИНПЦ «Пептоген», разрабатывающего и производящего лекарства нового поколения. Лекарства не имеют мировых аналогов и отличаются одновременно высокой эффективностью и безопасностью.

Отметим, награждение состоялось на Ледовой Арене ВТБ при участии 7000 зрителей. Победители премии получат рекламную и консультационную поддержку со стороны Правительства Москвы, а также специальные призы от партнеров премии.

«Нам было важно показать разных людей в бизнесе, ведь Москва прежде всего город для людей. По итогам конкурса премии предстоит многое проанализировать, это большой и новый опыт для нас, но одно можно сказать точно: Москве есть чем гордиться!», - заявил в ходе торжественной церемонии руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Напомним, всего на премию было подано более 35 тысяч заявок. Победителей выбирали эксперты и пользователи «Активного гражданина».

