Объявлен конкурс на реставрацию мраморных артефактов из Италии

50 мраморных скульптур и бюстов мифологических персонажей и античных героев XVIII отреставрируют. В дальнейшем мраморные артефакты, большая часть из которых была привезена из Италии, украсят парковую аллею музея-усадьбы Кусково.

Восстановлением скульптур займется победитель электронного конкурса с ограниченным участием. Информация о закупке размещена на портале поставщиков, оператором которого выступает Департамент Москвы по конкурентной политике.

При оценке заявок участников будут учитываться опыт и квалификация компаний. Об этом заявил глава Департамента Геннадий Дёгтев.

