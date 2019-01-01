Объявлен конкурс на реставрацию мраморных артефактов из Италии
50 мраморных скульптур и бюстов мифологических персонажей и античных героев XVIII отреставрируют. В дальнейшем мраморные артефакты, большая часть из которых была привезена из Италии, украсят парковую аллею музея-усадьбы Кусково.
Восстановлением скульптур займется победитель электронного конкурса с ограниченным участием. Информация о закупке размещена на портале поставщиков, оператором которого выступает Департамент Москвы по конкурентной политике.
При оценке заявок участников будут учитываться опыт и квалификация компаний. Об этом заявил глава Департамента Геннадий Дёгтев.
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