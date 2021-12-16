Объявлен аукцион по продаже нежилого помещения на северо-востоке столицы

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения свободного назначения на северо-востоке столицы.

Объект находится в цокольном этаже девятиэтажного жилого здания на улице Павла Корчагина, дом 16. Общая площадь составляет почти 450 кв. м. Коммуникации в наличии.

Начальная стоимость 46 млн 212 тысяч рублей. Приём заявок до 9 февраля следующего года. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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