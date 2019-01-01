Обучающие программы для московских поставщиков названы «драйвером рынка закупок»

Обучающие программы способны оказывать существенное влияние на увеличение количества поставщиков, а также активность тех, кто работает в контрактной системе уже не первый день. Такие результаты показал опрос, который провел Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с порталом поставщиков. В качестве респондентов выступила 1 тысяча предпринимателей, которые работают на рынке закупок Москвы.

Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что большинство предпринимателей отметили пользу бесплатных обучающих онлайн- и офлайн-мероприятий.

«Большинство предпринимателей выделили бесплатные обучающие онлайн- и офлайн-мероприятия в качестве драйвера развития рынка закупок Москвы. По их мнению, понимание механизма работы контрактной системы дает чувство уверенности, позволяет осваивать новые сервисы, оптимизировать бизнес-процессы», - сообщил он.

Ефимов также отметил, что обучающие программы необходимы в равной степени как новичкам, так и опытным поставщикам.

«Образовательные программы позволяют оперативно отслеживать все изменения контрактного законодательства. Тренинги и семинары востребованы не только у новичков рынка закупок. Почти половина, 47 процентов участников опроса, имеют опыт работы на рынке закупок свыше трех лет, 29 процентов предпринимателей менее года назад начали работать с контрактной системой, остальные 24 процента участвуют в торгах от одного года до трех лет», - объяснил Ефимов.

В свою очередь руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что для предпринимателей существуют различные форматы обучающих мероприятий.

«Обучение поставщиков второй год проводится на регулярной основе. Во многом это связано с нововведениями, которые произошли и предстоят в законодательстве о контрактной системе. При том, что в глобальной сети можно найти большое количество текстового и видеоконтента, предприниматели не отказываются от «живых» встреч. Обучающие интенсив-курсы собирают тех, кто хочет разобраться, как устроена система закупок и попробовать свои силы, сотрудничая с городскими учреждениями. Высокий интерес наблюдается и со стороны тех, кому уже не надо объяснять, что такое аукцион и оферта. Для этих предпринимателей важно получить более глубинные знания, так как они готовы исполнять более сложные контракты», - отметил Геннадий Дёгтев.

Он также подчеркнул, что предприниматели оценивают формат обучающих онлайн-трансляций как один из наиболее удобных.

«Зачастую у представителей малого бизнеса нет времени и возможности посещать оффлайн-мероприятия, поэтому для предпринимателей, желающих обучаться и получать актуальную информацию об изменениях в законодательстве, запущены онлайн-форматы. Они удобны и для региональных поставщиков, количество которых постоянно расттёт, во многом благодаря масштабированию проекта «Портал поставщиков», - сообщил Геннадий Дёгтев.

В ближайшее время желающие могут посмотреть эфиры на темы «Закупки без объема» и «Правила оформления банковской гарантии». Информация доступна на странице мероприятия.

Кроме того, для представителей бизнеса, работающих на портале поставщиков, проводится отдельная серия прямых эфиров – с экспертами и разработчиками интернет-ресурса, которые рассказывают о функционале портала. Посмотреть предыдущие эфиры и зарегистрироваться на новые можно по ссылке.

