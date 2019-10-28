Общественная структура МТПП предлагает присвоить автотуризму приоритетный статус

На заседании Комитета по вопросам развития устойчивых транспортных систем Московской торгово-промышленной палаты рассмотрены поправки в 132 федеральный закон о туризме. Общественная структура МТПП предлагает дать в законе определения таких понятий как «автомобильный туризм», «кемпинг», «караванинг».

В Европе, по словам председателя Комитета Сергея Лобарева, автотуризм приносит доход в 38 млрд евро. Это перспективный и выгодный бизнес.

«Мы считаем, что 55 миллионов автомобилистов, а это 55 миллионов семей, имеют право на более активное развитие туристической деятельности в Российской Федерации», - рассказал он.

Именно поэтому поправками предлагается предоставить автомобильному туризму статус приоритетного наравне с социальным, детским и самостоятельным туризмом.

