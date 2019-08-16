Обладатель золотого аккаунта Alibaba раскрыл его преимущества

Правительство Москвы закупило 100 золотых аккаунтов крупнейшей мировой торговой площадки alibaba.com. Московские компании, отвечающие определенным требованиям, могут совершенно бесплатно разместить свою продукцию на этом маркетплейсе. Одной из таких компаний стала фирма VIVAX, которая недавно вступила в Гильдию производителей медицинских товаров и услуг Московской торгово-промышленной палаты. Компания занимается производством лечебно-профилактических, восстановительно-реабилитационных средств, рассказал руководитель компании Андрей Сорокин.

«Мы сейчас получили от правительства Москвы, подали заявку и получили Золотой аккаунт на Alibaba. Сейчас, конечно, у нас большая работа. Мы согласно их стандарту подготавливаем все штрихкоды, упаковку, чтобы выходить на иностранные рынки. Такой продукции нет ни в Америке, нигде. Это будет специальное продвижение, и 80 процентов по продвижению нашего аккаунта будет оплачивать московское правительство, это преференции от московского правительства. Золотой аккаунт нам как раз дает такие возможности», — сказал Алексей Сорокин.

Компания VIVAX производит линейки средств на основе коротких синтезированных пептидов. Бренд горячо любим российскими профессиональными спортсменами. Компания активно занимается благотворительностью, выступает спонсором спортивных мероприятий.

