«Нулевой» чердак на Страстном бульваре выставлен на аукцион

Победитель электронного аукциона сможет приобрести чердак №0 по адресу: Страстной бульвар, дом 13А.

Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

На городские торги выставлен необычный объект – нежилое помещение площадью 27 квадратных метров, которое располагается на чердаке дома 1930-ых годов постройки. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Объект имеет свободное назначение и находится в самом сердце столицы – на Страстном бульваре, всего в 5 минутах ходьбы от станций метро "Пушкинская" и "Чеховская". Необычность самого лота и удачная локация привлекут внимание инвесторов, которые ищут помещение под решение творческих задач и любых нестандартных бизнес-идей», - сказал Геннадий Дёгтев.

С ним согласна директор по развитию и консалтингу компании KEY Capital Эвелина Ишметова.

«Сейчас все большим спросом пользуются необычные помещения: чердаки, крыши, объекты на территориях бывших заводов и фабрик. Они являются некими колоритными местами для организации уникальных и эксклюзивных ресторанов, кафе, баров и прочих увеселительных заведений, впрочем, как и услуг - тату-салонов, барбершопов, салонов красоты. Выставленный на торги чердак №0 мог бы стать одним из таких мест, учитывая местоположение объекта, но его площадь мала. Возможно, данный объект мог бы стать неким коворкинг-центром для творческих людей, так как объект, действительно, необычен», - отметила Эвелина Ишметова.

В непосредственной близости от дома, в котором располагается лот, находятся 3 театра, сад Эрмитаж и многие другие знаковые культурно-досуговые места.

Стартовая цена лота – 2,7 миллиона рублей. Прием заявок ведется до 9 августа включительно.

Посмотреть подробности выставленного на торги объекта можно на инвестиционном портале города Москвы.

