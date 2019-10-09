Новый комитет МТПП решит проблемы малого бизнеса

В Московской торгово-промышленной палате состоялось первое заседание нового Комитета по промышленной и инвестиционной политике МТПП. В него вошли предприяти -резиденты технопарков Москвы, работающие в различных сферах предпринимательства.

Как заявил НСН председатель новой общественной структуры Палаты, председатель совета директоров технопарка «Калибр» Михаил Коган, первой и главной целью создания комитета является объединение предприятий различных отраслей для решения общих проблем малого и среднего бизнеса.

«Вторая цель – это все-таки добиться того, чтобы мнение бизнеса, мнение предпринимателей к нему относились более внимательно. Я понимаю, что не все наши предложения можно и нужно принять, но, во многом предприниматели говорят правильные предложения», - рассказал Коган.

Первое заседание Комитета было посвящено обсуждению вопросов импортозамещения. Среди предложений, прозвучавших на площадке МТПП – создание единого сетевого портала, посвященного политике импортозамещения в Российской Федерации в целом, и в столице в частности.

