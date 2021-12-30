Новые серии хакатонов Tender Hack пройдут в Москве в 2022 году. Соревнования позволят выявлять сильнейших среди команд, составленных из IT- и Big Data-специалистов. Об этом заявили в департаменте города Москвы по конкурентной политике.

В этом году 168 команд из 16 городов России разрабатывали прототипы сервисов для электронных закупок. Команды-победители разделили между собой призовой фонд в размере около 2,5 млн рублей. Но главным итогом стал пакет инновационных решений, взятый в разработку порталом поставщиков. Это площадка для совершения сделок физическими, юридическими лицами и государственными учреждениями, объединяющая на сегодняшний день более 247 тысяч предпринимателей и заказчиков из 39 регионов России. При этом портал непрерывно развивается в сторону еще большей эффективности и удобства для пользователей. Только за этот год на нем появилось 20 новых сервисов.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что проведение хакатонов, на которые собираются талантливые разработчики со всей страны, значительно расширяет перспективы поиска инновационных решений. По его словам, прошедшая серия показала, что это мощный драйвер для создания новых продуктов, сервисов и уникальных функций. Кроме того, хакатон - это гибкая форма, способная решать множество задач, в том числе и рекрутинговых.

В соревнованиях в этом году приняли участие более 600 человек из 16 городов России, которые объединились в 168 команд. Участие было бесплатным, в составы команд входило от трех до пяти человек. В рамках трёхдневного турнира участники разрабатывали новые сервисы для сферы электронных закупок.

В первом хакатоне, который прошёл в Новосибирске, в ходе соревнования участники разрабатывали механизм для контроля недопустимого контента на портале поставщиков. Каждая команда должна была создать специальную систему, протестировать ее работу и определить возможность последующей доработки. Во втором, который прошел в Екатеринбурге, специалисты разрабатывали рекомендательный сервис для закупок товаров. Затем соревнования принимала Казань. Командам необходимо было создать рекомендательный сервис для публикации закупок и участия. В четвёртом, Самарском хакатоне разрабатывали сервис распознавания неструктурированной информации. На этот раз участникам было необходимо применить передовые технологии в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения.

На соревнованиях в Красноярске стояла задача создать Telegram-бот для сферы закупок. Последний хакатон состоялся в конце ноября в Ростове-на-Дону. Участники создавали систему управления уведомлениями и тестирования их эффективности.

Первый хакатон 2022 года пройдёт в Нижнем Новгороде уже в феврале. Второй предположительно пройдет в марте в Санкт-Петербурге, а третий – во Владивостоке. Как сообщили в департаменте города Москвы по конкурентной политике, в новом году предполагается провести не менее шести новых хакатонов.

