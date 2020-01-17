Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

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Приём заявок до 20 января. Торги пройдут 23 января 2020 года.

Земельный участок расположен по адресу: Северное Измайлово квартал 49-50 (13-я Парковая ул., напротив д. 40). Организатором торгов выступает Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Земельный участок под строительство спортивного комплекса с парковочными местами сможет арендовать победитель аукциона. Суммарная поэтажная площадь будущего объекта составит более 7 тысяч квадратных метров.

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