Нежилое помещение рядом с Тверской продадут с аукциона
Стали известны условия электронного аукциона по продаже нежилого помещения свободного назначения в Центральном округе Москвы.
Объект находится по адресу: 3-я Тверская–Ямская улица, дом 3, строение 2 в цокольном этаже трёхэтажного нежилого здания, внутри квартала.
Его площадь - без малого 19 кв.м., коммуникации в наличии.
Помещение находится в пешей доступности (3 минуты пешком) от метро «Маяковская», начальная стоимость - 2 млн 405 тыс. рублей. Приём заявок - до 3 февраля следующего года.
Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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