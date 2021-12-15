Нежилое помещение рядом с Тверской продадут с аукциона

Стали известны условия электронного аукциона по продаже нежилого помещения свободного назначения в Центральном округе Москвы.

Объект находится по адресу: 3-я Тверская–Ямская улица, дом 3, строение 2 в цокольном этаже трёхэтажного нежилого здания, внутри квартала.

Его площадь - без малого 19 кв.м., коммуникации в наличии.

Помещение находится в пешей доступности (3 минуты пешком) от метро «Маяковская», начальная стоимость - 2 млн 405 тыс. рублей. Приём заявок - до 3 февраля следующего года.

Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.

