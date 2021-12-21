Нежилое помещение можно приобрести на юго-западе столицы через аукцион

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения свободного назначения на юго-западе столицы.

Объект находится в подвале и на первом этаже девятиэтажного жилого дома на Ленинском проспекте, 85. Общая площадь 171 кв. м. Отдельный вход. Коммуникации в наличии. Пешая доступность до станции метро Университет. Начальная стоимость немногим более 26 млн рублей. Приём заявок до 8 февраля следующего года.

Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

