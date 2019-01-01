Немцы намерены вложить миллиард рублей в производство редукторов и лебедок в Тверской области

Вопрос создания в Тверской области производства редукторов и лебедок рассматривает немецкая компания Siebenhaar Antriebstechnik («Зибэнхаар Антрибстехник ГмбХ»). Как сообщили на деловой встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей в Берлине представители компании, объем инвестиций может составить 1 млрд рублей.

«Зибэнхаар Антрибстехник ГмбХ» планирует приобрести участок на будущей территории промышленной площадки «Боровлёво-3». Игорь Руденя пообещал до конца текущего года решить вопрос о предоставлении компании участка для дальнейшего развития. Правительство области выразило готовность оказать поддержку и по другим направлениям развития нового производства.

Сейчас идут работы по обеспечению «Боровлёво-3» инженерной инфраструктурой: обустраиваются газовые и электросети, водоснабжение и водоотведение, строятся подъездные и внутрипарковые дороги. Завершить создание инфраструктуры планируется к 2020 году. Предоставление земельных участков инвесторам планируется начать с декабря 2019 года.

Общая площадь земельных участков промышленной площадки «Боровлёво» составляет 136 га, «Боровлёво-3» – 78 га.

