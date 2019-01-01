Немецкая компания вложит 3 млрд рублей в Тверскую область

3 млрд рублей намерена вложить в строительство логистического комплекса для обеспечения производства расходных материалов производства в Тверской области немецкая компания B.Braun Melsungen AG. Об этом стало известно 16 мая в ходе встречи в Берлине губернатора Тверской области Игоря Рудени с представителями компании.

«Регион готов оказать компании поддержку в реализации нового инвестиционного проекта и ряд преференций, при условии, что налоги от работы нового предприятия будут поступать в бюджет Тверской области», — заверил Игорь Руденя.

В свою очередь гендиректор «Б.Браун Медикал» Михаил Петухов заявил, что руководство компании считает Тверскую область стратегическим объектом для размещения производственных мощностей.

Инвестиционный проект B.Braun Melsungen AG стоимостью порядка 3 млрд рублей предполагает строительство производственно-логистического комплекса Capacity Extension Tver с поэтапным вводом производства медицинских изделий, шовных материалов, ортопедических имплантов, средств дезинфекции.

