Названы самые популярные закупки на Портале поставщиков

Количество контрактов, которые московские и региональные заказчики заключают с представителями малого бизнеса через Портал поставщиков, увеличилось на 14 процентов. Такие данные привёл заместитель мэра Москвы по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, цифры свидетельствуют о востребованности портала поставщиков, который стал эффективным инструментом для осуществления закупок малого объема.

«В этом году наибольшее количество заключенных контрактов – 11 тысяч – пришлось на поставку медицинских товаров. На втором месте оказались закупки на оказание образовательных услуг. В топ-3 закупок вошли компьютеры и оргтехника, около 6 тысяч контрактов», - привел статистику Владимир Ефимов.

