Названы лучшие новогодние представления Москвы

Квест «Елка Победы. Новая миссия» вошел в тройку лучших новогодних представлений Москвы по версии экспертов «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня». При составлении рейтинга они учитывали восемь критериев, в том числе название, оригинальность сюжета, длительность и наличие подарка.

Организаторы командной квеста «Елка Победы» предлагают детям выполнить секретную миссию и разгадать военные тайны, чтобы оказаться на «Елке» победного 1945 года. Игра длится 1,5 часа, за которые команда участников с юным разведчиком помогает Деду Морозу, одновременно узнавая о битвах Великой Отечественной войны, подвигах героев и их судьбах. Каждый участник получает тематический подарок от Музея Победы.

Игра-квест построена реальной истории маленького героя войны – Ивана Гришанова, рассказала руководитель проекта «Елка Победы» Юлия Денисова.

В число лучших новогодних представлений вместе с «Елкой Победы» также вошли «Научный новый год 2020» в КЦ ЗИЛ и спектакль «Новогодние тачки: спасти оленей» в ДКиТ МАИ.

