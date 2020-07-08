Названы доказательства причастности ОАЭ к удару по турецким системам в Ливии

Ночной налёт на авиабазу Аль-Ватыя в Ливии, которую контролирует поддерживаемое Турцией Правительство национального согласия (ПНС), могли осуществить истребители Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом свидетельствуют данные нескольких источников.

В частности, турецкий портал Dunya Bulteni со ссылкой на представителя операции ПНС «Вулкан Гнева» сообщил, что базу атаковали вылетевшие с египетских аэродромов самолёты Mirage 2000-9. Он связал инцидент с Абу-Даби.

Косвенно о причастности ОАЭ говорит и то, что политолог из этой страны Абдулхалик Абдулла после атаки поблагодарил Абу-Даби за «урок» для Турции. Впоследствии запись была удалена. К тому же, в ПНС считают, что у Ливийской национальной армии Халифы Хафтара нет самолётов, способных нанести такой авиаудар ночью.

После атаки ливийский гражданский лайнер направился в ОАЭ. Предположительно, в нём находился сам фельдмаршал Хафтар – он мог нанести визит в Абу-Даби после авиаудара по противнику.

Авиаудар произошёл в ночь на 5 июля. В числе потерь на земле – украинские РЭБ и РЛС, а также три ЗРК MIM-23 Hawk.

