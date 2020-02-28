Наталья Сергунина: В Москве пройдет образовательная программа «Включайся!»

В предстоящие выходные в Москве стартует обновлённая обучающая программа для волонтёров «Включайся!».

Первые занятия пройдут 29 февраля и 1 марта на базе Московского политехнического университета. Как сообщает «Москва 24», их участникам, в частности, представят ресурсный центр «Мосволонтёр», созданный в 2014 году для поддержки добровольческого движения в России.

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, программа рассчитана на начинающих волонтёров. В рамках двухдневного интенсива им расскажут о волонтёрской деятельности, этике, структуре добровольческих корпусов. Добровольцев обучат эффективной коммуникации и правильным действиям при ЧС, сообщает АГН «Москва». В частности, речь пойдёт о правилах поведения и взаимодействия с пожилыми людьми.

По словам Сергуниной, первыми слушателями курса в этом году станут 150 человек из волонтёрского корпуса 75-летия Победы.

