Музыкально-развлекательный телеканал «НАШЕ ТВ» стал партнером Федерации компьютерного спорта России, аккредитованной Минспорта.

19 мая при поддержке «НАШЕ ТВ» в столичной Yota Arena пройдет гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу 2019, в котором примут участие 32 игрока. 8 и 9 июня на той ж площадке четыре сильнейших команды в каждой дисциплине поспорят в LAN-финале за титул чемпиона России по компьютерному спорту. А 15-16 июня состоится гранд-финал третьего сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги - соревнований сборных команд вузов и ссузов, которые проводятся в течение учебного года.

«Навыки, полученные в киберспорте, помогают студентам потом в жизни. Это работа в команде, умение принимать решение в сжатые сроки при неполной информации, умение держать удар и дисциплина», - отметили в пресс-службе Всероссийской киберспортивной студенческой лиги.

Телеканал «Наше ТВ» сейчас охватывает более 28 млн абонентов и представлен во всех пакетах кабельных и цифровых операторов. Оригинальный контент представлен концертами легендарных исполнителей, выступлениями на фестивале «Нашествие», рок-премии «Чартова Дюжина» и программами собственного производства.

