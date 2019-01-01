НАШЕ Радио запускает акцию фотоистории «НАШЕСТВИЯ»

В Большом Завидове Тверской области с 19 по 21 июля состоится самый крупный в стране музыкальный фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2019». Отметить его 20-летие приедут сотни тысяч людей из десятков городов мира.

НАШЕ Радио предлагает всем слушателям рассказать, какие приключения произошли за 20 лет «НАШЕСТВИЯ». Самые выразительные фотографии фестиваля получат шанс занять достойное место в фотоистории события и будут представлены в рамках фотовыставки «НАШЕСТВИЯ-2019».

Чтобы стать участником акции нужно найти фото, на котором запечатлены фестивальные приключения или непередаваемые эмоции от них. Разместить этот снимок в соцсети фестиваля «Вконтакте» в комментарии к постам о «НАШЕСТВИИ» того или иного года. Историю победителей узнают все гости фестиваля.

Акция продлится с 24 апреля до 1 июня.

Первое «НАШЕСТВИЕ» проходило в декабре 1999 года в столичном ДК Горбунова. На следующий год фестиваль было решено провести летом на открытой площадке в подмосковном Раменском. Еще через четыре года «Главное приключение года» сменило свое место проведения и переместилось в поселок Эммаус Тверской области. Мыс Средиземный на Оке стал новой геолокационной точкой фестиваля в 2006 году. Через два года «НАШЕСВИЕ» вернулось в Эммаус. И, наконец, последний переезд фестиваля произошел в 2009 году и получил прописку в Большом Завидово.

Билеты доступны на официальном сайте nashestvie.ru.

Все подробности о фестивале «НАШЕСТВТИЕ» 2019 - на сайте nashestvie.ru, в эфире НАШЕго Радио и в социальных сетях радиостанции.

«Наше радио» – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав «Мультимедиа Холдинга», аудитория которого составляет 3 млн. слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие легендарные группы, как «Агата Кристи», «ДДТ», «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут», «БИ-2» и многие другие. Более 10 лет «Наше Радио» является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля «Нашествие».

Пресс-служба «Наше радио», ЗАО «Мультимедиа Холдинг»

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