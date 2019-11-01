«НАШЕ Радио» собрало для тверских детей «Портфели с подарками»

Юные тверские школьники, воспитанники Областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних получили от «НАШЕго Радио» Тверь все предметы, которые необходмы им для успешной учебы.

В «Портфели с подарками» силами партнеров и слушателей радиостанции попали канцтовары, школьные принадлежности, сладости и игрушки, что позволит детям быстро вливаться в учебный процесс.

«НАШЕ Радио» Тверь поблагодарило всех участников проекта за их начинания, которые не останутся незамеченными.

