На западе Москвы появится культурно-досуговый комплекс

Земельный участок под строительство культурно-досугового комплекса во Внукове выставлен на аукцион. Организатором открытых торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Площадь объекта, расположенного по адресу: Рассказовская улица, участок № 2, составляет около 0,27 гектаров. Начальная стоимость лота – 1,7 миллиона рублей. С победителем будет заключен договор аренды сроком 2 года 8 месяца.

Размер участка, его обособленное расположение недалеко от водоёма, в окружении преимущественно частных домов, и относительно невысокая стоимость аренды могут вызвать интерес у многих инвесторов, считает руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Функциональное назначение будущего объекта, возведённого на этом земельном участке площадью более 4 тысяч квадратных метров, предполагает размещение, например, небольшого конно-спортивного комплекса, также потенциально возможно возведение аквапарка, боулинга, парка аттракционов. Словом, ждём на аукционе тех, кто готов инвестировать в развитие досуговой инфраструктуры», - сказал Геннадий Дёгтев.

Проектам в сфере конного спорта, где приоритетным требованием является обособленность места и при этом важна близость города, данный участок, действительно, будет интересен, но реализация полноценного ипподрома на нем возможна лишь при условии вовлечения смежных участков рядом, отметила коммерческий директор Sezar Group Ольга Барабанова.

«На этом участке может быть реализован или креативный самодостаточный проект, или специализированный бизнес в расчете на синергию с комплексом в Шельбутово», - добавила Ольга Барабанова.

Объем инвестиций в данный участок для возведения какого-либо объекта может составить от 60 миллионов рублей, считает управляющий партнер «МИЭЛЬ-Загородная недвижимость» Владимир Яхонтов.

«Востребованным объектом в этом районе может стать база отдыха с инфраструктурой для рыбалки. Из-за нахождения в водоохранной зоне возвести можно будет, например, маленькие деревянные бесфундаментные домики», - предложил свой вариант назначения будущего объекта на выставленном на аукцион участке Владимир Яхонтов.

Прием заявок ведется до 2 сентября 2019 года, проведение торгов состоится 5 сентября.

Ознакомиться с лотовой документацией можно по ссылке.

