На востоке Москвы построят многоэтажку и спорткомплекс
Лоты под застройку двух ТПУ на востоке и юго-востоке Москвы выставлены на городской аукцион. Инвесторам предлагают произвести застройку двух транспортно-пересадочных узлов – «Улица Дмитриевского 4» и «Юго-Восточная».
«На востоке Москвы в составе ТПУ «Улица Дмитриевского 4» победитель открытого конкурса сможет построить жилой дом общей поэтажной площадью около 12 тысяч квадратных метров. Начальная цена этого лота – 101,1 миллионов рублей. А в составе ТПУ «Юго-Восточная» после проведения городских торгов может появиться торговый или спорткомплекс площадью 7,9 тысяч квадратных метров. Стартовая цена – 68,9 миллионов рублей», - конкретизировал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов уточнил, что за последние три года в столице реализовано около 20 проектов ТПУ через продажу пакетов акций. Среднее превышение на таких аукционах составляет 51%.
«Транспортно-пересадочные узлы располагаются в местах с развитой инфраструктурой, высоким пассажиропотоком, что гарантирует хорошую отдачу на вложенные инвестиции », - сказал вице-мэр.
Участие в аукционах за право покупки акций ТПУ – хорошая возможность для регионального бизнеса начать работу в столице, считает директор по консалтингу и развитию компании KEY CAPITAL Эвелина Ишметова.
«Большое количество девелоперов, которые строят торговые центры и ведут другие инфраструктурные проекты в регионах, проявляют интерес к работе на столичном рынке, и как показывают их запросы, они готовы выйти сами или консорциумом на торги. Эти компании имеют опыт строительства торговых центров и определенный объем свободных денег, который они хотели бы вложить в московскую недвижимость», - прокомментировала эксперт.
Прием заявок на первый лот – 99% доли в уставном капитале ООО «ТПУ Улица Дмитриевского 4» - ведется до 11 февраля 2020 года. Подать заявки на участие в конкурсе по второму лоту - приобретение 99% доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Юго-Восточная», - ведется до 18 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- «НАШЕ Радио» раскрыло накрутки в «ЧАРТОВОЙ ДЮЖИНЕ-2020»
- Мэр Новосибирска сравнил «скандальный» городской каток с тестом Роршаха
- Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет
- Совфед одобрил возвращение курилок в аэропорты
- «Ты что, выпил?» Путин рассказал мостовикам о ночном звонке Ротенберга