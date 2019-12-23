На востоке Москвы построят многоэтажку и спорткомплекс

Лоты под застройку двух ТПУ на востоке и юго-востоке Москвы выставлены на городской аукцион. Инвесторам предлагают произвести застройку двух транспортно-пересадочных узлов – «Улица Дмитриевского 4» и «Юго-Восточная».

«На востоке Москвы в составе ТПУ «Улица Дмитриевского 4» победитель открытого конкурса сможет построить жилой дом общей поэтажной площадью около 12 тысяч квадратных метров. Начальная цена этого лота – 101,1 миллионов рублей. А в составе ТПУ «Юго-Восточная» после проведения городских торгов может появиться торговый или спорткомплекс площадью 7,9 тысяч квадратных метров. Стартовая цена – 68,9 миллионов рублей», - конкретизировал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов уточнил, что за последние три года в столице реализовано около 20 проектов ТПУ через продажу пакетов акций. Среднее превышение на таких аукционах составляет 51%.

«Транспортно-пересадочные узлы располагаются в местах с развитой инфраструктурой, высоким пассажиропотоком, что гарантирует хорошую отдачу на вложенные инвестиции », - сказал вице-мэр.

Участие в аукционах за право покупки акций ТПУ – хорошая возможность для регионального бизнеса начать работу в столице, считает директор по консалтингу и развитию компании KEY CAPITAL Эвелина Ишметова.

«Большое количество девелоперов, которые строят торговые центры и ведут другие инфраструктурные проекты в регионах, проявляют интерес к работе на столичном рынке, и как показывают их запросы, они готовы выйти сами или консорциумом на торги. Эти компании имеют опыт строительства торговых центров и определенный объем свободных денег, который они хотели бы вложить в московскую недвижимость», - прокомментировала эксперт.

Прием заявок на первый лот – 99% доли в уставном капитале ООО «ТПУ Улица Дмитриевского 4» - ведется до 11 февраля 2020 года. Подать заявки на участие в конкурсе по второму лоту - приобретение 99% доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Юго-Восточная», - ведется до 18 февраля 2020 года.

