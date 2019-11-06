На ВДНХ расскажут о конкуренции придворных кутюрье начала XX века

9 ноября в рамках цикла «Поставщики Москвы: история в лицах» москвичам и гостям столицы расскажут, как знаменитым модельерам прошлого удалось найти свое место на рынке и занять нишу в условиях сложной и жесткой конкуренции. Организатором проекта выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей.

Во времена правления российского императора Николая II портняжное дело в России развивалось очень активно, так как едва ли не каждый портной стремился стать Поставщиком Императорского двора. Все это стимулировало портных улучшать качество своей продукции, создавая условия для конкуренции.

Слушатели лекции «Именитые поставщики портняжного рынка услуг XX века» узнают о том, каким путем приходили к успеху знаменитые российские и зарубежные портные, чьи имена сегодня крепко вписаны в историю моды. В частности, слушатели узнают, как Август Бризак стал любимым модельером Императрицы Александры Федоровны, как сестры Калло ввели в моду золотую и серебряную ламе (парчовую ткань с тонкими металлическими нитями), и какими правилами руководствовались именитые кутюрье начала века при создании платья для императорского двора.

Спикером выступит фотограф-этнограф, координатор волонтерского движения по популяризации имени Надежды Ламановой Алла Соловская.

К участию приглашаются все желающие!

Лекция пройдет 9 ноября в павильоне №34 «Космос» на ВДНХ.

Начало в 13.00.

Мероприятие бесплатное по предварительной регистрации.

