15 июня в 13:00 в павильоне «Умный город» на ВДНХ начнется лекция о колокольном производстве династии Оловяшниковых, которую можно посетить всей семьей или с друзьями. Причем абсолютно бесплатно.

Мероприятие пройдет в рамках цикла лекций «Поставщики Москвы: история в лицах» - совместного проекта столичного Департамента по конкурентной политике с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей.

Слушатели лекции узнают:

– как Оловянишниковы стали серьезным конкурентом династии Фаберже;

– как крупнейшие литейщики колоколов получили статус поставщиков Императорского двора;

– какие современные методы использовали Оловянишниковы для продвижения бренда;

– как зародился «русский стиль» церковной утвари Оловянишниковых.





Автор лекции – потомок династии, архитектор, научный руководитель при Московской высшей школе социальных и экономических наук Николай Прянишников.

«Действительно, мне повезло с предками, они демонстрируют нам такое устойчивое развитие в течение более чем трёх столетий. В начале они были монастырскими крестьянами, стали посадскими города Ярославля, из этого сословия вышли уже в купцы. Очень сильно нарастили свой капитал который к двадцатому веку стал миллионным. Вершиной было то, что по двум, можно сказать номинациям, они получили звание «поставщиков императорского двора»: их колокола поставлялись в дворцовые церкви Петергофа, в Троицкий Собор Измайловского полка в Санкт-Петербурге, и это касалось фабрики церковной утвари которая располагалась в Москве. Я хотел бы поговорить о том, почему нам всем, а не только потомкам купеческих фамилий хорошо бы знать то – как жили, как умножали капитал, на примере одной семьи», - рассказал НСН Прянишников.

Бесплатная лекция пройдет 15 июня в павильон «Умный город» на ВДНХ, начало в 13.00.

Регистрация на мероприятие через переход на баннер, размещенный на сайте НСН.







