На юго-западе столицы продадут нежилое помещение через аукцион
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения свободного назначения на юго-западе столицы.
Объект находится в цокольном и на первом этаже пятиэтажного жилого дома, на Большой Черёмушкинской улице 40 корпус 2. Общая площадь немногим более 900 кв. м. Коммуникации в наличии. Начальная стоимость 48 млн 215 тысяч. Приём заявок до 8 февраля следующего года.
Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru