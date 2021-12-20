На юго-западе столицы продадут нежилое помещение через аукцион

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения свободного назначения на юго-западе столицы.

Объект находится в цокольном и на первом этаже пятиэтажного жилого дома, на Большой Черёмушкинской улице 40 корпус 2. Общая площадь немногим более 900 кв. м. Коммуникации в наличии. Начальная стоимость 48 млн 215 тысяч. Приём заявок до 8 февраля следующего года.

Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

