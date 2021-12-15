На юго-востоке столицы продадут нежилое помещение с помощью электронного аукциона

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения свободного назначения на юго-востоке столицы.

Объект находится по адресу Марьинский парк, дом 35, он расположен на первом этаже многоэтажного жилого дома 2003 года постройки. Площадь почти 70 квадратных метров. Коммуникации в наличии.

Начальная стоимость 7 млн 963 тысячи рублей. Приём заявок до 10 февраля следующего года. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

