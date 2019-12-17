На юге Москвы отмечен спрос на аренду нежилых помещений

Полторы тысячи квадратных метров коммерческих площадей арендованы у города по итогам аукционов минувшей недели. Организатором торгов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Особым спросом в середине декабря пользовались аукционы за право аренды городской недвижимости, сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Свыше 90 процентов участников, принимающих участие в аукционах прошлой недели, претендовали на аренду городской недвижимости. Таким образом, за пять рабочих дней 367 заявок подано на участие в торгах. Средняя конкуренция за эти объекты составила семь участников на лот. Победители арендовали напрямую у Москвы нежилые помещения, нестационарные торговые объекты, земельные участки», - сообщил Дёгтев.

Он добавил, что большой популярностью продолжает пользоваться аренда нежилых помещений из имущественной казны столицы.

«На минувшей неделе свыше полутора тысяч квадратных метров такой недвижимости арендовали победители городских аукционов. При этом наибольшим спросом пользовались объекты, расположенные на юге столицы. Самым высококонкурентным стал лот, который находится по адресу: улица Красного Маяка, дом 22, корпус 2. На аренду этого помещения площадью 154 кв. м претендовали восемь компаний. Стартовая цена лота выросла почти в три раза до 1,8 миллионов рублей», - сказал глава департамента.

На втором по популярности месте оказался восток Москвы, где на три помещения претендовали девять участников.

Всего на минувшей неделе через городские аукционы были реализованы 57 объектов, на которые претендовали 397 участников.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день предложения можно на инвестиционном портале города Москвы.

