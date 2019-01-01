Спецпроекты
Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда недвижимости».
На торги выставлены объекты для бизнеса в районе Измайлово в Москве
17 июня17:03
Департамент по конкурентной политике выставил на аукционы десять коммерческих объектов под офисное назначение в районе Измайлово. Объекты находятся по адресу: 7-я Парковая,24. Первая линия, шаговая доступность от метро «Первомайская».
Площадь объектов от 30 до 640 квадратных метров. Средняя стартовая цена аренды составляет 7 тысяч рублей за квадратный метр в год.
Договор аренды заключаются сроком на 5 лет.
Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда недвижимости».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене