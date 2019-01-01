На торги выставлены объекты для бизнеса в районе Измайлово в Москве

Департамент по конкурентной политике выставил на аукционы десять коммерческих объектов под офисное назначение в районе Измайлово. Объекты находятся по адресу: 7-я Парковая,24. Первая линия, шаговая доступность от метро «Первомайская».

Площадь объектов от 30 до 640 квадратных метров. Средняя стартовая цена аренды составляет 7 тысяч рублей за квадратный метр в год.

Договор аренды заключаются сроком на 5 лет.

Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда недвижимости».

