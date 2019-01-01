На торги выставлен земельный участок в Зеленограде под гостиницу

Земельный участок под строительство гостиницы на территории Зеленограда выставлен на аукцион. Организатором аукциона выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Выставленный на торги земельный участок площадью 0,78 гектаров находится в районе Крюково Зеленоградского административного округа по адресу: улица Александровка, проезд 624.

Победитель аукциона сможет возвести на его территории гостиничный комплекс общей площадью свыше 8 тысяч квадратных метров, рассказывает руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«В этом году в среднем по 3-4 инвестора претендовали на земельные участки различного функционального назначения. Выставленный в этот раз лот предполагает строительство объектов управленческой или гостиничной деятельности. На территории участка может быть возведено здание площадью 7 тысяч квадратных метров, подземную часть которого - 1200 "квадратов" - можно приспособить под парковку или технические помещения», - говорит Геннадий Дёгтев.

Выставленный на торги объект больше всего подойдет под строительство жилья эконом-класса, считает руководитель Департамента стратегического консалтинга компании RRG Айдар Галеев.

«Предложенный земельный участок находится достаточно далеко от центров деловой и туристической активности. Поэтому больше всего это место подойдет под строительство гостиничного комплекса эконом-класса. Здесь смогут размещаться двухзвездочные гостиницы, либо апартаменты в долгосрочную аренду с ценой за ночь не более 2-2,5 тысяч рублей за стандартный номер. Это может заинтересовать несетевой бизнес, местных инвесторов и частных предпринимателей», - говорит Айдар Галеев.

Стартовая цена годовой арендной платы – 11,8 миллионов рублей. Прием заявок ведется до 19 августа 2019 года, проведение торгов состоится 22 августа. По итогам торгов с победителем будет заключен договор аренды сроком на 3 года 2 месяца.

В настоящее время на торги выставлены 11 земельных участков различного функционального назначения. Ознакомиться с предложенными лотами можно на инвестиционном портале города Москвы.

