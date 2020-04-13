На торги выставили несколько помещений в центре Москвы

Сразу три нежилых помещения в центре столицы выставлены на городские торги. Арендовать их можно после победы в аукционе, организует который Департамент Москвы по конкурентной политике.

Самый крупный из этих объектов расположен на улице Павла Андреева. Здесь в доме 10 единым лотом сразу девять нежилых помещений. Общая площадь - 376 квадратных метров. За аренду на старте предлагается заплатить 5,9 млн рублей.

Два других лота представляют собой подвальные помещения площадью чуть больше 100 метров. Одно коммерческое помещение располагается на Садовой-Самотёчной в доме 2/12, второе - на Пречистенке в доме 28. Цена на старте для первого - 149,8 тыс.руб., для второго - 944,3 тыс.руб

