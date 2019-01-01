На торги выставили часть дома на Кузнецком мосту, в котором бывали Толстой и Чехов

Департамент Москвы по конкурентной политике выставил на торги часть дома на Кузнецком Мосту, где останавливался Лев Толстой и бывал Антон Чехов. Это нежилые помещения площадью 284 кв. м на на третьем этаже доходного дома Воронцовой - Евдокимова - Шориной на Кузнецком Мосту, 7.

В этом доме долгое время располагалась гостиница под разными названиями: «Лейпциг», «Шора», «Россия», «Франция». В ней в разные годы останавливались известные деятели культуры, в их числе Лев Толстой. На первом этаже располагались торговые предприятия, такие как часовой магазин Павла Буре, табачная лавка Василия Бостанджогло. Здесь же находилась парикмахерская «Теодор», которую посещал Антон Чехов. В годы НЭПа здесь открылось издательство «Московский рабочий», в которое в 1927 году Михаил Шолохов принес рукопись романа «Тихий Дон».

По словам главы столичного департаментапо конкурентной политике Геннадия Дёгтева, победитель аукциона получит в собственность объект в уникальной локации с традиционно высоким пешеходным трафиком.

«Объект продажи расположен в историческом здании, где торговля велась уже с XIX века. В настоящее время под одной крышей дома работают более 30 коммерческих организаций - от ресторанов и магазинов одежды до развивающих центров и офисов юридических услуг. Безусловно, реализуемые здесь площади имеют высокую инвестиционную привлекательность», - подчеркнул чиновник.

Но будущему владельцу исторического объекта предстоит согласовать его реставрацию и приспособление с властями города. На все виды работ отводится около 2,5 лет.

Начальная стоимость лота - 41,5 млн рублей.

Заявки для участия принимаются до 28 июня. Открытый конкурс пройдет 5 июля 2019 года.

