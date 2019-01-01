На столичные торги выставили четыре лота без объявления цены

Столичный Департамент по конкурентной политике выставил на продажу без объявления цены четыре объекта недвижимости. Победителей определяют по итогам вскрытия конвертов, пояснил глава Департамента Геннадий Дёгтев.

Лоты свободного назначения расположены в районах Хамовники, Басманный, Щукино и Беговой. Удаленность от метро трёх из них – не более пяти минут пешком, одного – около 20-и.

Конкурсная комиссия оставляет за собой право отказать всем потенциальным инвесторам после ознакомления с их предложениями.

Экономическую целесообразность каждой заявки оценивает продавец.

Заявки для участия принимаются до 14 и 15 мая. Процедура вскрытия конвертов назначена на 16 мая

