На северо-западе столицы продадут нежилое помещение через аукцион
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения свободного назначения на северо-западе столицы.
Объект находится в цокольном этаже девятиэтажного многоквартирного дома на улице Габричевского 4. Общая площадь 440 кв. м. Коммуникации в наличии. Пешая доступность до станции метро «Щукинская». Начальная стоимость 54 млн 621 тысяча рублей. Приём заявок до 8 февраля следующего года.
Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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