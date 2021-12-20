На северо-западе столицы продадут нежилое помещение через аукцион

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения свободного назначения на северо-западе столицы.

Объект находится в цокольном этаже девятиэтажного многоквартирного дома на улице Габричевского 4. Общая площадь 440 кв. м. Коммуникации в наличии. Пешая доступность до станции метро «Щукинская». Начальная стоимость 54 млн 621 тысяча рублей. Приём заявок до 8 февраля следующего года.

Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

