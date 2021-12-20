На севере Москвы продадут нежилое помещение через аукцион

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения свободного назначения в северном округе столицы.

Объект находится на первом этаже пятиэтажного дома 1955 года постройки по адресу Большой Коптевский проезд, дом 6. Общая площадь 11 кв. м. Коммуникации в наличии. Пешая доступность до станции метро «Аэропорт». Начальная стоимость 1 млн 802 тысячи рублей. Приём заявок до 8 февраля следующего года.

Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

