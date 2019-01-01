На севере Москвы появится многофункциональный спортивный центр

Многофункциональный спортивный центр на севере Москвы в Дмитровском районе построит победитель городского аукциона. Торги по аренде земельного участка под строительство объявил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

На открытый аукцион выставлен земельный участок площадью более 3 тысяч квадратных метров под размещение спортивных сооружений массового посещения (стадион, дворец спорта, ледовый дворец) по адресу: Ангарская улица, владение 49. По градостроительному плану, на отведенной территории разрешено возведение объекта площадью до 6 тысяч квадратных метров, высотой до 25 метров.

Земельные участки под спортивные центры пользуются спросом у инвесторов, отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«В нынешнем году на торгах за право аренды разыграны два участка под спортивные центры. О популярности "земельных" аукционов свидетельствует высокая конкуренция – за участок в Троицке боролись 5 участников, за участок в Зябликове торговались 11 претендентов. Наряду с ростом популярности занятий физической культурой среди москвичей, высокая конкуренция обусловлена удачным расположением участков под застройку. Лот предстоящего аукциона не исключение – земельный участок на Ангарской улице находится в окружении жилых многоэтажных домов, через дорогу находится парк "Ангарские пруды"», - привел данные вице-мэр.

Победитель торгов по земельному участку в Троицке планирует построить спортивный комплекс с бассейном и ледовой площадкой. При этом главной особенностью нового объекта станет именно бассейн, часть которого будет расположена под открытым небом. Кроме того, в спортивном комплексе будут оборудованы зоны для семейного отдыха и занятий лечебной гимнастикой.

Инвестор, реализующий проект строительства в Зябликове, запланировал строительство фитнес-центра, отметив удачную локацию лота – проект планировки территории, рядом с которой расположен этот земельный участок предусматривает возведение жилого комплекса, бизнес-центра.

Стартовая цена годовой аренды участка составляет 390,6 тысяч рублей. Срок действия аренды участка – 3 года 2 месяца.

Заявки принимаются до 27 июля. Торги пройдут 1 августа 2019 года.

