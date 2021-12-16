На онлайн-аукционе можно будет купить помещение в центре Москвы

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения свободного назначения в центральном округе столицы.

Объект площадью 76 кв. м. находится в подвале девятиэтажного многоквартирного дома на Комсомольском проспекте, 25, корпус 3. Коммуникации в наличии.

Начальная стоимость составляет 15 млн 559,3 тысячи рублей. Приём заявок до 10 февраля следующего года. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:НедвижимостьАукционМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры