На онлайн-аукционе можно будет купить помещение в центре Москвы
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения свободного назначения в центральном округе столицы.
Объект площадью 76 кв. м. находится в подвале девятиэтажного многоквартирного дома на Комсомольском проспекте, 25, корпус 3. Коммуникации в наличии.
Начальная стоимость составляет 15 млн 559,3 тысячи рублей. Приём заявок до 10 февраля следующего года. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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