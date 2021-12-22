На московском Портале поставщиков подключили новый сервис

На московском портале поставщиков заработал новый сервис, который позволяет предпринимателям использовать каталог своей продукции на площадке «Росэлторг» для закупок малого объема на сумму до трех млн рублей. Это дает возможность участвовать в закупках, не создавая новый каталог.

Как отметил руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко, благодаря новой опции предприниматели могут участвовать в закупках на электронной площадке «Росэлторг», используя уже готовый каталог своей продукции, составленный ранее на портале поставщиков.

При этом предприниматель может следить за ходом закупки в личном кабинете, подчеркнул глава департамента. По его словам, поставщику придется совершить на электронной площадке всего два действия — подтвердить загрузку позиций каталога своей продукции и поставить электронную подпись, а также, в случае победы на торгах, подписать контракт.

Сервис работает благодаря интеграции портала поставщиков и площадки «Росэлторг». Теперь предприниматели могут участвовать в закупках на одной платформе, авторизуясь через учетную запись другой. Для участия в торгах необходимо загрузить каталог продукции. Это нужно для того, чтобы сформировать и опубликовать предложение на электронной площадке.

Поставщик должен использовать характеристики и названия продукции, установленные справочником товаров, услуг и работ Единой информационной системы (ЕИС). Электронная площадка в течение часа после публикации закупки выберет пять предложений с минимальными ценами, которые соответствуют условиям заказчика. Поэтому важно оперативно создавать и актуализировать товарные позиции.

Системы портала поставщиков и площадки «Росэлторг» обмениваются данными в режиме реального времени: перед отправкой позиции автоматически проверяются на соответствие каталогу товаров, услуг и работ ЕИС. Если характеристики продукции поставщика заполнены неправильно, система предложит скорректировать их. Отслеживать статус закупки можно в личном кабинете портала поставщиков, в который будут приходить соответствующие уведомления.

Как заявил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, такое решение позволяет еще больше расширить рынок сбыта для пользователей обеих платформ. Он подчеркнул, что более 240 тысяч поставщиков получили дополнительную возможность заключения выгодных сделок, а поставщики платформы «Росэлторг» — доступ к небольшим закупкам, публикуемым на портале. По его словам, эти шаги способствуют повышению конкуренции на торгах и поддержке регионального бизнеса.

В соответствии с нормами проведения закупок перед авторизацией на площадке «Росэлторг» нужно зарегистрироваться в Едином реестре участников закупок. Те, кто там уже зарегистрирован, могут авторизоваться на портале поставщиков через учетную запись на mos.ru с использованием сервиса госуслуги.

