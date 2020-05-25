На московском аукционе выставлены несколько помещений в центре города
На открытые аукционы выставлены нежилые помещения свободного назначения площадью от 11 до 951 кв. м. Изучить лоты перед покупкой можно с помощью виртуального тура на Инвестиционном портале Москвы.
На городских торгах предприниматели смогут купить помещение в здании-книжке на Новом Арбате, а также три помещения на первых этажах зданий на Староконюшенном, Малом Каковинском переулках и на улице Арбат. Цены за эти лоты варьируются от 78,8 до 268 тысяч рублей за один квадратный метр.
Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Подробная информация о лотах размещена на Инвестиционном портале города Москвы.
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