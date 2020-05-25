На московском аукционе будет сдана в аренду часть дореволюционного здания
Город сдаст в аренду часть дореволюционного здания на Якиманке.
Помещения свободного назначения общей площадью более 260 квадратных метров находятся на двух этажах в здании 1917 постройки, на улице Большая Полянка, дом 50/1, строение 2.
Победитель открытого электронного аукциона сможет арендовать объект на 10 лет. Торги организованы Департаментом города Москвы по конкурентной политике. Цена лота на старте составит 4 миллиона 900 000 рублей. Помещения оборудованы всеми необходимыми инженерными коммуникациями, внутри выполнен ремонт. Здание находится недалеко от станции метро «Добрынинская».
Сейчас ведется прием заявок на участие в аукционе. Посмотреть всю доступную информацию о лоте можно на карточке объекта на Инвестиционном портале города Москвы.
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