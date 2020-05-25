На московских торгах были выставлены три исторических здания

На открытый аукцион выставлены три исторических здания - усадьба 1880 года, здание Басманной полицейской части, а также часть первого в России конного завода. Их общая площадь почти 1830 кв. метров.

«Победители торгов смогут арендовать здания по льготной ставке один рубль за один квадратный метр на 49 лет, после того как восстановят историческую недвижимость. На реставрацию инвесторам отводится до пяти лет, - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Стоимость за один квадратный метр в этих зданиях на старте варьируется от 12 до 36 тысячи рублей. Прямое сотрудничество с городом гарантирует прозрачность и безопасность сделки», - пояснил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день объекты можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда». Ведется прием заявок на участие в аукционах.

