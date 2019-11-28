На конференции Московской торгово-промышленной палаты анонсировали проект «Московоркинг»
На конференции «Коворкинг как социальный проект развития малого и микро-бизнеса», который провела гильдия операторов офисного пространства Московской торгово-промышленной палаты (МТПП), был анонсирован проект «Московоркинг», нацеленный на помощь начинающим предпринимателям.
Одним из недостатков современных коворкингов эксперт гильдии операторов офисного пространства и коворкинга Станислав Москалёв считает отсутствие мобильности. По его словам, эту проблему можно решить созданием целой сети недорогих мест, размещённых в различных частях города, в городах-спутниках.
«Они должны быть подчинены единой концепции и иметь возможность получать все те услуги, которые находятся в центральном месте. В остальных точках они тоже должны иметь возможность быстро, оперативно их получать без дополнительных долгих согласований с максимальной автоматизацией процессов», - подчеркнул эксперт.
На конференции подчеркнули необходимость делать коворкинги мобильными и масштабируемыми не только в рамках района или города, а учитывать при их размещении города-спутники и Новую Москву.
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