На городские аукционы выставили более 30 машино-мест

Впервые на городских аукционах на повышение цены выставлены машино-места, заявил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Впервые на городских аукционах появились машино-места, которые можно взять в аренду напрямую у города. 31 такой лот опубликован на инвестиционном портале города Москвы. Ранее победителям электронных аукционов была доступна исключительно покупка машино-мест или их аренда собственниками помещений многоквартирных домов. Москва постоянно работает над тем, чтобы предлагать жителям и гостям столицы удобные и доступные сервисы. Введение нового способа реализации машино-мест – один из шагов в этом направлении», - отметил он.

Владимир Ефимов также добавил, что все лоты располагаются в крытом паркинге по одному адресу: Средняя Калитниковская улица, дом 15 в Центральном административном округе

«Если пилотный проект будет признан успешным, взять в аренду машино-места можно будет и в других округах столицы», - уточнил вице-мэр.

Аренда машино-места напрямую у города позволяет обзавестись местом для парковки своего автомобиля по конкурентной цене, в свою очередь руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Стоимость машино-мест, выставленных на аукционы, варьируется от 5,9 до 7,2 тысяч рублей за квадратный метр. С победителями аукционов будут заключены договоры аренды сроком на 11 месяцев и 28 дней. Примечательно, что в аукционах за право аренды машино-мест могут участвовать только физические лица. В целом введение этого способа реализации таких объектов позволит привлечь к участию в аукционах новых претендентов, которые давно задумывались о собственном месте для парковки автомобиля рядом со своим домом или местом работы», - конкретизировал Геннадий Дёгтев.

Все доступные предложения можно посмотреть на инвестиционном портале города Москвы.

