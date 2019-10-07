На аукционах по аренде недвижимости в Москве произошёл осенний бум

В первую неделю октября более 200 участников претендовали на аренду недвижимости в Москве. Об этом сообщает организатор конкурсов столичный департамент по конкурентной политике. Средняя конкуренция на торгах составила шесть участников на лот.

Отмечается, что наибольшую активность проявляли субъекты малого предпринимательства и физические лица. По словам главы департамента Геннадия Дёгтева, в разгар осени предпринимательская активность выросла во всех сферах, в том числе и на городских аукционах.

В качестве примера Дёгтев привёл аукционы по аренде нежилых помещений для субъектов малого бизнеса, на которых были выставлены объекты с льготной ставкой.

«На 17 таких лотов претендовали на минувшей неделе 160 участников. Площадь арендованных субъектами малого предпринимательства лотов варьировалась от 44 до 175 квадратных метров, а находились такие объекты на территории всей Москвы», - отметил Дёгтев, уточнив, что начальная цена объектов на подобных аукционах обычно вырастает почти в два раза или более.

При этом наибольший ажиотаж вызвал аукцион за аренду помещения на востоке Москвы с площадью 50 кв. м. Объект располагается на Большой Семеновской улице, в доме 23А. На него претендовали сразу 57 человек, а стоимость помещения увеличилась в 23 раза с 224 тысяч рублей до 5,2 миллиона рублей.

Кроме того, активное участие вызвали земельные участки под индивидуальное жилищное строительство и аренда нестационарных торговых объектов.

Все доступные предложения можно посмотреть на Инвестиционном портале города Москвы.

