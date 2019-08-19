На аренду городской недвижимости в ЮАО зафиксирован высокий спрос

На аренду недвижимости Южного административного округа столицы зафиксирован высокий спрос на аукционах Москвы. Организатором торгов выступил департамент города Москвы по конкурентной политике.

На прошлой неделе в торгах приняли участие около 180 бизнесменов, рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«69 участников собрали торги за право аренды шести помещений из имущественной казны столицы, которые находились на юге столицы. Популярностью пользовались помещения, преимущественно расположенные на первых этажах жилых зданий. Площадь арендованных у города лотов составляла от 63 до 140 квадратных метров», — отметил Дёгтев.

Наибольшей популярностью у участников аукциона пользовалось помещение в подвале на 1-ом Кожуховском проезде, дом 1/7. За право аренды площади в 85,9 квадратных метров поборолись 27 участников, увеличив его стоимость в 10 раз.

Вторым по спросу оказалось помещение на первом этаже на Сумской улице, д. 8 к. 2. На него претендовали 15 бизнесменов. Отметим, что стартовая цена площадки в 63 квадратных метра выросла почти в три раза до 811 тысяч рублей.

Кроме того, за минувшую неделю ушли с молотка 36 лотов в ЗАО, ЮВАО, СЗАО и ЗелАО. Не меньше ажиотажа было и вокруг машино-мест без объявленной цены. Особенность подобных лотов в том, что начальную стоимость объекта устанавливают сами участники торгов. За пять объектов такого плана боролись 275 участников.

Добавим, что ознакомиться со всеми предложениями города можно на инвестиционном портале города Москвы.

